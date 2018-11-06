Корвет "Громкий" вышел на испытания в Японское море

Новейший корвет "Громкий" вновь вышел в залив Петра Великого для продолжения программы заводских ходовых испытаний. На его борту находятся специалисты Амурского судостроительного завода, на котором построили корабль, и офицеры штаба Тихоокеанского флота.

- Работу корабля в море по плану испытаний обеспечивают спасательный буксир "Фотий Крылов" и морской буксир "МБ-92", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Вместе с корветом работают вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

Справка "РГ"

"Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов.

Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.