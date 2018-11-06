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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрыва газа в поселке ЕАО ввели режим ЧС

Текст: Дина Непомнящая

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Приамурском Еврейской автономной области после взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В Самаре при взрыве бытового газа в коттедже погиб мужчина

Сейчас осматриваются коммунальные сети здания, уточняется число живущих в нем. Ущерб будет определять специально созданная межведомственная комиссия.

Решение о том, могут ли люди вернуться в свои квартиры будет принято после того, как дом обследуют с помощью диагностического комплекса "Струна". Пока большинство жильцов находятся у родственников, двое обратились в пункт временного размещения, организованный в доме культуры.

По уточненным данным, во Второй краевой больнице Хабаровска находится только один из четырех пострадавших, остальные от госпитализации отказались. Ранее сообщалось, что они были отправлены в Николаевскую районную больницу.

Напомним, хлопок газа произошел во вторник утром. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать через 1,5 часа. Были эвакуированы больше 120 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Взрывы газа в домах
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