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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жизнь за картонными стенами

В Белогорске целый микрорайон признали непригодным для жилья
Текст: Александр Ярошенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Почти семьсот миллионов рублей власти Белогорска "освоили" на строительство 16 многоквартирных домов, в которых нет центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения. Амурский областной суд назвал проживание здесь "объективной опасностью для жизни и здоровья граждан".

В 2014 году региональные СМИ радостно сообщили, что второму по величине городу Амурской области повезло. Белогорску из федерального бюджета выделили почти 700 миллионов рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Белогорск - это город железнодорожников, и его окраины - это казармы постройки времен наркома Кагановича. Прокопченные паровозной гарью бараки, в которых сменилось несколько поколений. Со строительством нового жилья многое сразу пошло не так, будущие новоселы заметили, что дома уж очень быстро набирают высоту и ширину.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- Дома построены явно не для нашего климата. Железный каркас, две фибролитовых плиты и половина кирпича для внешней облицовки стен. В домах нет центрального отопления, его заменили электроконвекторами, которые подключаются в обыкновенные розетки, - говорит Наталья Михайлова, депутат Белогорского городского Совета.

Некоторые дома не имеют кухонь, балконов и электроплит. Новоселье обросло скандалами, жалобами и судебными тяжбами.

Интересна первая реакция городской власти, которая приняла такое жилье в эксплуатацию.

- Решение о том , что эти дома будут электрическими, принимал я. Понимал, что если люди, живущие в бараках и не привыкшие платить в том числе и за вывоз мусора, переселятся в дома со всеми коммунальными услугами, то мы в Белогорске получим два микрорайона неплательщиков, - говорил мэр города Станислав Мелюков.

Непонятно, почему он все-таки людей сразу разделил на "классы" и за них решил где и, главное, в каких условиях им жить. И все эти годы неудачным новоселам говорили, что они неправильно эксплуатируют "чудо-дома" и сами виноваты в том, что в них холодно, сыро и некомфортно.

Независимые эксперты пришли в ужас от увиденного. И вынесли заключение - данное жилье представляет опасность для проживания

Белогорцы собрали инициативную группу, которая написала полное боли и отчаяния письмо в адрес главы государства, которое подписали несколько сотен человек. Только после этого "отцы" города создали общественную комиссию, которая "нарыла" десятки технологических нарушений в новостройках.

Валентина Григорьева с дочерью Светланой Шустовой и малолетним внуком прошла все ступеньки лестницы Амурской Фемиды. Добиваясь права не поселяться в опасную квартиру. Суды первых инстанций отказывали им в этом. И только Амурский областной суд привлек к их гражданскому делу независимых экспертов из Иркутска, которые пришли в ужас от увиденного. И вынесли категоричное заключение, что данное жилье представляет опасность для проживания.

Как сибиряки выживают в брошенных коммунальщиками аварийных домах

Амурский областной суд принял решение удовлетворить иск Валентины Григорьевой и Светланы Шустовой, признать их квартиру непригодной для проживания. Более того, Фемида вынесла частное определение в адрес прокурора Амурской области. В решении суда, которое уже вступило в силу, говорится: "Нарушение требований пожарной безопасности является существенным нарушением общих обязательных требований к многоквартирному дому в целом, проживание в котором представляет объективную опасность для жизни и здоровья граждан".

Неповоротливая правоохранительная машина наконец-то начала движение, СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностных лиц города.

Руководство региона побывало в домах без отопления. Создана межведомственная комиссия, которой поручено найти выход из этой холодной и неприглядной ситуации.

... Дома, в стенах которых всего полкирпича, остальное фибролитовые плиты - это те, которые на основе древесной стружки... Четыреста двадцать четыре квартиры без центрального отопления в условиях сорокаградусных Амурских зим, когда от мороза трескаются деревья... это явный брак. И который вручили людям за государственные деньги. Хочется верить, что государство с этим разберется и виновных назовут поименно.

Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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