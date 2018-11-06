В ЕАО после взрыва газа 28 квартир признали непригодными для проживания

После обследования дома в поселке Приамурском Еврейской автономной области, где произошел взрыв бытового газа, 28 квартир были признаны непригодными для проживания. Это помещения, расположенные во втором и третьем подъездах. В них проживали 68 человек, в том числе 11 детей.

По информации ГУ МЧС по ЕАО, сейчас все жители дома отправились к родственникам и знакомым.

Администрация поселка провела собрание, на которое были приглашены пострадавшие и представители миграционной службы. Там оперативно решались вопросы восстановления сгоревших документов.

Напомним, хлопок газа произошел во вторник утром. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать через 1,5 часа. Были эвакуированы больше 120 человек. Четверо пострадали. Один и них отправлен в ожоговый центр второй краевой больницы Хабаровска, остальные от госпитализации отказались.

На личный контроль ситуацию взял губернатор области. В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации.