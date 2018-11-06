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06.11.2018 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО после взрыва газа 28 квартир признали непригодными для проживания

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО

После обследования дома в поселке Приамурском Еврейской автономной области, где произошел взрыв бытового газа, 28 квартир были признаны непригодными для проживания. Это помещения, расположенные во втором и третьем подъездах. В них проживали 68 человек, в том числе 11 детей.

По информации ГУ МЧС по ЕАО, сейчас все жители дома отправились к родственникам и знакомым.

В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

Администрация поселка провела собрание, на которое были приглашены пострадавшие и представители миграционной службы. Там оперативно решались вопросы восстановления сгоревших документов.

Напомним, хлопок газа произошел во вторник утром. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать через 1,5 часа. Были эвакуированы больше 120 человек. Четверо пострадали. Один и них отправлен в ожоговый центр второй краевой больницы Хабаровска, остальные от госпитализации отказались.

На личный контроль ситуацию взял губернатор области. В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Взрывы газа в домах
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