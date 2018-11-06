В ЕАО произошел взрыв бытового газа в жилом доме

Утром 6 ноября в поселке Приамурском Еврейской автономной области произошел взрыв бытового газа, в результате которого возник пожар. Из многоквартирного дома эвакуировали более 120 жильцов.

Как сообщили в региональном управлении по внутренней политике, возгорание удалось полностью ликвидировать через 1,5 часа. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

"Один из владельцев квартиры, получил термический ожог 70 процентов поверхности тела и в экстренном порядке госпитализирован в Краевую клиническую больницу Хабаровска. Остальные пострадавшие отравились угарным газом и отправлены в Николаевскую районную больницу", - уточнила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура и следственное управление СК РФ по ЕАО организовали проверки по факту взрыва.