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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проснулись в огне

После взрыва в одном из домов поселка Приамурский 68 человек не могут вернуться в квартиры
Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Во вторник около шести утра в поселке Приамурском Еврейской автономной области произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном доме на улице Островского. В результате этого возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров.
Площадь пожара составила более 550 квадратных метров. Фото: РИА Новости Площадь пожара составила более 550 квадратных метров. Фото: РИА Новости
Площадь пожара составила более 550 квадратных метров. Фото: РИА Новости

- Пострадали четыре человека - по предварительным данным, среди них есть ребенок. Из дома эвакуированы свыше 120 жильцов, большинство из них сейчас находятся у родственников. Для нуждающихся развернут пункт временного размещения в доме культуры, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

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Самую серьезную травму получил один из хозяев квартиры, в которой и взорвался газ. С ожогом 70 процентов тела его в экстренном порядке отвезли в ожоговый центр второй краевой клинической больницы Хабаровска.

После обследования здания с помощью диагностического комплекса "Струна" 28 квартир второго и третьего подъездов предварительно признали непригодными для проживания. Это значит, что 68 человек, в том числе 11 детей, вернуться домой в ближайшее время не смогут.

Прокуратура и следственное управление СК РФ по ЕАО ведут проверки по факту взрыва.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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