Во вторник около шести утра в поселке Приамурском Еврейской автономной области произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном доме на улице Островского. В результате этого возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров.

- Пострадали четыре человека - по предварительным данным, среди них есть ребенок. Из дома эвакуированы свыше 120 жильцов, большинство из них сейчас находятся у родственников. Для нуждающихся развернут пункт временного размещения в доме культуры, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

Самую серьезную травму получил один из хозяев квартиры, в которой и взорвался газ. С ожогом 70 процентов тела его в экстренном порядке отвезли в ожоговый центр второй краевой клинической больницы Хабаровска.

После обследования здания с помощью диагностического комплекса "Струна" 28 квартир второго и третьего подъездов предварительно признали непригодными для проживания. Это значит, что 68 человек, в том числе 11 детей, вернуться домой в ближайшее время не смогут.

Прокуратура и следственное управление СК РФ по ЕАО ведут проверки по факту взрыва.