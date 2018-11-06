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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье открыли памятную доску погибшему в Сирии прапорщику

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа Фото: Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа
Фото: Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа

В уссурийской средней школе № 14 открыли мемориальную доску в память о погибшем в Сирии военнослужащем Алексее Черкасове. Об этом сообщает администрация города.

Алексей учился в этой школе с 1994 по 2001 год. Затем поступил в Уссурийское суворовское военное училище, продолжил получать образование в Пограничном военном институте и Амурском экономическом институте города Благовещенска.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензе в память о погибшем в Сирии офицере открыли мемориальную доску

В декабре 2012 года подписал контракт на военную службу, а 5 ноября 2017 года погиб во время боевых действий в Сирии. В декабре 2017 года указом президента РФ Черкасова посмертно наградили Орденом Мужества.

- Мы склоняем головы в память настоящего героя  - прапорщика Алексея Черкасова, имя которого навсегда останется в наших сердцах, - сказал на церемонии открытия заместитель командующего 5-ой Краснознаменной общевойсковой армией Николай Карнажицкий.

Мать погибшего Зинаида Черкасова рассказала, что ее сын был смелым человеком, который всегда хотел быть похож на своего старшего брата, погибшего на войне в Чечне.

Память Алексея Черкасова почтили минутой молчания и оружейными залпами.

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