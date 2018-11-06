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06.11.2018 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье проверят информацию о продаже в КНР краснокнижных косаток

Текст: Ольга Журман

Специалисты Владивостокской природоохранной прокуратуры проверят информацию о возможном вывозе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарину Сохиеву.

По данным Greenpeace России, готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток. А за пять последних лет туда уже оправили 15 морских млекопитающих.

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В бухте Средняя содержатся 11 косаток и несколько десятков белух. Ранее было замечено, что косаток перемещают из одного резервуара в другой. Очевидцам показалось, что животных готовят к транспортировке. Также несколько дней назад приморская зоозащитница Нина Зырянова рассказала, что неизвестные помешали ей сфотографировать бухту. У нее отобрали карту памяти со снимками. Зырянова обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас природоохранная прокуратура выясняет подробности ситуации и проверяет условия содержания морских млекопитающих. А в Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.

Справка "РГ"

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года. Дальневосточная популяция косатки внесена в красную книгу Камчатского края в 2018 году.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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