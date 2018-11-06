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06.11.2018 06:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморском океанариуме поселились летучие мыши

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

Экспозицию подводного туннеля в научно-образовательном комплексе "Приморский океанариум" пополнили длинноперые платаксы, также они известны как рыбы-летучие мыши. Об этом сообщила пресс-служба океанариума.

Новые обитатели прибыли в Приморкий океанариум из Окинавы в сентябре. До этого времени они находились на карантине и адаптировались к новым условиям. Это стайные рыбы. Сразу после зарыбления они присоединились к уже живущим в туннеле платаксам, и теперь плавают с ними одним косяком.

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- Крупные особи, достигают 50 сантиметров и будут расти дальше. Несмотря на свой большой размер, эти рыбы спокойны и миролюбивы, поэтому хорошо уживаются с другими обитателями аквариума, - рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

Рыбы-летучие мыши всеядны, но не питаются другой живой рыбой, хотя едят белковый корм. В их рационе мидии, гребешок, мясо рыбы в нарезке.

Справка "РГ"

Платаксы - плоские высокотелые рыбы, внешность которых сильно меняется по мере взросления - молодь имеет очень длинные спинной и анальный плавники, из-за которых платаксов и прозвали летучими мышами, с возрастом эти плавники становятся короче.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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