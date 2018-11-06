В Башкирии начато производство новой модели белорусского трактора

В Уфе на госпредприятии "Башсельхозтехника" началась сборка тракторов "Беларус-1221.3" из комплектующих, поставляемых Минским тракторным заводом.

Первая машина уже готова к работе. Трактор появился благодаря объединению усилий. При содействии белорусских партнеров на уфимском предприятии получили соответствующие сертификаты и разрешения, провели тщательную наладку производственной линии, организовали подготовку персонала. Трактор собирали по технологической документации и под контролем специалистов МТЗ в цехе, который легко может быть переоборудован под новые задачи - ремонта или модернизации.

Новая модель красного цвета улучшенного дизайна. У трактора сдвоенные задние колеса. Двигатель мощностью 132 лошадиные силы меньше загрязняет воздух и может работать в любой зной благодаря системе охлаждения "Тропик". Общий объем топлива с учетом дополнительного бака составляет 250 литров, что хватает на всю смену.

- Это удачная смена нашим гусеничным тракторам ДТ-75 и Т-4 "Алтай". По сравнению с ними давление на почву меньше. Трактор отлично подходит для средних хозяйств, - отметил генеральный директор ГУСП "Башсельхозтехника" Фларис Шайхетдинов. - На нем можно пахать, бороновать. Есть возможность модернизации для применения в качестве кормораздатчика на фермах. Для этого достаточно установить кабину и колеса меньших размеров.

Для тракториста созданы комфортные условия, и речь не только о том, что ему удобно сидеть в кабине. На новых машинах установят систему параллельного вождения, разработанную учеными Башкирского государственного аграрного университета.

Вот что рассказал один из разработчиков системы доцент университета, директор малого инновационного предприятия при университете Ильдар Гафуров:

- Система параллельного вождения основана на GPS-ГЛОНАСС-технологиях. При совершении различных работ, например при опрыскивании, из кабины не видна граница прохода. Для ее обозначения обычно применяются различные маркеры, к примеру, пенные. Но даже при этом повторная обработка достигает 15 процентов, а огрехи - пяти процентов. При использовании системы параллельного вождения точность определения следа имеет погрешность в 15-20 сантиметров, что позволяет работать без огрехов. На лобовом стекле кабины установлен компьютерный планшет, на котором механизатор видит проход, который он сделал, и перед ним вычерчивается линия очередного прохода. Кроме того, навигационные системы дают возможность работать и ночью, и в тумане.

Кстати

В "Башсельхозтехнике" соберут 200 тракторов "Беларус-1221.3". Трактор будет стоить два миллиона 900 тысяч российских рублей. Для местных сельхозтоваропроизводителей предусмотрена субсидия в размере 40 процентов от стоимости.