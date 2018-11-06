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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Ижевчанка выпала из вагона поезда на станции Канаш в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.

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Поезд следовал по маршруту Ижевск-Москва. Во время стоянки от состава отсоединили несколько вагонов. Однако после того, как поезд начал движение, две пассажирки решили пойти покурить в тамбур, но не знали, что находятся в последнем вагоне. Одна из женщин на полном ходу поезда не глядя шагнула наружу, упала на пути и скончалась.

По факту происшествия проводится проверка. Одной из причин трагедии рассматривается халатность бригады поезда, которая вовремя не закрыла двери вагона.
 

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