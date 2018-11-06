Роспотребнадзор по Пензенской области вынужден был открыть "горячую линию", куда напрямую могут жаловаться пассажиры такси, недовольные поездкой. Только за минувшие праздничные дни в Пензе произошло сразу несколько громких происшествий с участием такси. Два из них закончились госпитализацией пассажиров. Вместо указанного адреса клиентов доставили в больницу. При этом одному из них даже не вернули деньги за неудачную поездку, он просто не успел опомниться, как оказался в салоне "скорой помощи".

Одно из ДТП с участием автомобиля с опознавательными наклейками попало на камеры наружного наблюдения и было выложено в Сеть. На записи видно, как такси вылетело на перекресток в утренний час пик, несмотря на то что светофор уже загорелся красным. На его пути оказался другой автомобиль, такси от удара отлетело в сторону и сделало кувырок, оставшись лежать на крыше посреди улицы. К счастью, обошлось без жертв.

Зачастую, оказавшись невольными участниками ДТП, пассажиры даже не знают, кому предъявить претензию. В течение двух недель специалисты Роспотребнадзора по телефону будут консультировать жителей по вопросам предоставления услуг такси.

Как выяснилось, диспетчерские службы абсолютно не несут ответственности за качество перевозок, по договору они чаще всего выступают лишь информационными партнерами. Автопарк находится в собственности у другой фирмы. И если раньше водители приходили на работу со своим авто, то в последние годы крупные службы такси сдают машины партнерам по договору каршеринга. Эта популярная в крупных городах услуга по аренде автомобиля в провинции обрела иные очертания. В итоге, водительская дисциплина упала ниже плинтуса.