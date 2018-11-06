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Проект: В регионах

В Перми открылся крупнейший детский технопарк в ПФО

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В столице Прикамья открылся первый детский технопарк "Кванториум". По количеству направлений обучения (квантумов) он стал крупнейшим в Приволжском федеральном округе - их здесь будет 10.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Участие в торжественном мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Как отметил глава региона, для края технопарк - серьезный шаг в решении задачи подготовки инженерных кадров.

- Пермский край - один из промышленных лидеров России. Более того, мы поставили себе цель стать лидером цифровой экономики, - говорит глава региона. - Направления образования в "Кванториуме" соответствуют приоритетам индустриального развития края. Детишки, которые начнут здесь учиться, через несколько лет будут определять техническую политику, промышленную политику Пермского края и всей страны. Это наше завтра.

Также глава региона поблагодарил за поддержку проекта администрацию Перми и Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию (ПНППК). Городские власти предоставили здание, где сейчас размещается "Кванториум", а ПНППК - провела реконструкцию, помогла организовать образовательный процесс. По словам генерального директора ПНППК Алексея Андреева, "Кванториум" станет очагом технического творчества.

- Мы ожидаем, что здесь будут появляться выдающиеся люди: кто-то из детей здесь себя обязательно проявит, потому что здесь для этого обеспечены все условия, - отметил Алексей Андреев.

Пермский "Кванториум" стал первым современным детским технопарком в регионе. Край присоединяется к большой семье российских "Кванториумов". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение этого года "Кванториумы" будут созданы в 51 регионе Российской Федерации. Сейчас их в них уже учатся более 50 тысяч детей. До конца года детские технопарки откроются еще в 24 регионах страны.

Уже сегодня к занятиям в "Кванториуме" приступили около 600 ребят из Перми, Звездного, Пермского района. Они были зачислены в технопарк по итогам заполнения анкеты на сайте технопарка. Отправить заявку на обучение в "Кванториуме" можно и сейчас. Всего в детском технопарке смогут бесплатно учиться до 800 ребят региона в год, еще 3500 станут участниками различных мероприятий на площадках технопарка. Предполагается, что число учащихся будет увеличено до 1000.

Во время посещения "Кванториума" Максим Решетников провел встречу с учениками технопарка. Учащиеся каждого из квантумов получили возможность задать губернатору интересующие вопросы. Школьников интересовали как темы, связанные с появлением "Кванториума" и его дальнейшего развития, так и вопросы по развитию всего региона.

Обучение в пермском "Кванториуме" будет вестись по девяти профильным направлениям (квантумам): IT-квантум, Энерджиквантум, Робототехника, Дополненная и виртуальная реальность, Био-, нанотехнологии, Космонавтика, Промышленный дизайн, Наноквантум и Аэроквантум. После Нового года начнется обучение в квантуме Фотоника. Все они соотносятся с приоритетами инновационной деятельности Пермского края и России. Это значит, что выпускники "Кванториума" после его окончания будут востребованы на рынке труда. К примеру, потенциальными работодателями для учащихся двух квантумов, Фотоника и Аэроквантум, является кластер "Фотоника".

Особенностью "Кванториума" является то, что здесь будут давать не только инженерное образование. В стенах технопарка ребят научат проектной деятельности, коммуникациям, развивать креативность, а самое интересное - здесь научат решению реальных производственных задач. Участие в этом процессе примут опытные наставники крупнейших предприятий края, например, Пермская научно-производственная приборостроительная компания, АО "ОДК-Авиадвигатель", ООО "Инкаб".

Справка "РГ"

Стоимость проекта составила порядка 150 миллионов рублей. Всего на оборудование и оснащение - более 83,4 миллиона рублей, из них федеральные - 60,9 миллиона, региональные - 22,5 миллиона рублей. Порядка 60 миллионов были направлены компанией ПНППК в реконструкцию здания.

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