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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае в школе искусств нашли тела двух человек

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

На Алтае задержали 16-летнего жителя села Ларичиха, подозреваемого в убийстве двух человек.

Фото: depositphotos.com
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Тела двух рабочих подрядной организации были обнаружены в здании филиала Тальменской школы искусств, где они делали ремонт.

- Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось задержать лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. - Им оказался 16-летний местный житель.

Как выяснилось, подросток распивал с рабочими в возрасте 40 и 34 лет спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора. Подросток покинул помещение, а спустя некоторое время вернулся с деревянным брусом в руках. Он насмерть забил обидчиков и скрылся.

Следователи выясняют подробности произошедшего. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ - "Убийство двух лиц" и избрана мера пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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