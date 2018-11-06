Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Кемеровской области

По факту возгорания в частном доме в городе Юрга Кемеровской области возбуждено уголовное дело ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В ночь на вторник в результате пожара погибли 8 человек. Ранее сообщалось о 7 жертвах, однако позже один пострадавший скончался в реанимации, уточняет РИА Новости. Среди погибших есть и дети. Еще один человек госпитализирован.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 00:20 мск. Спустя час огонь был ликвидирован.