В кузбасском городе Юрга следователи и сотрудники МЧС устанавливают причины пожара, жертвами которого стали двое взрослых и шестеро детей.

Пожар в частном доме по улице Тупиковой,14 вспыхнул в ночь с понедельника на вторник. Когда на место прибыли отделения пожарной охраны (сигнал поступил к ним в 4.20), крыша одноэтажного бревенчатого дома с печным отоплением уже практически сгорела, огонь охватил стены и надворные постройки. На борьбу с пламенем ушел целый час. Командир отделения 17-го областного отряда ФПС получил травму - прокол бедра.

А для семьи Афанасьевых, которая в течение двух лет арендовала дом на Тупиковой, пожар имел самые жуткие последствия. Тела двоих взрослых и пятерых детей, младшему из которых было всего два года, обнаружили внутри сгоревшего строения. Оставшихся в живых - 42-летнюю хозяйку и 12-летнего мальчика - доставили в больницу. Но спасти медикам удалось только женщину. По неофициальным сведениям, четверо погибших были детьми 42-летней женщины (двух старших дочерей в ту роковую ночь не было дома), а еще двое - внуками. Огонь унес жизнь и их 72-летней бабушки.

После страшного пожара возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следственную группу, в которую входят криминалисты, возглавляет исполняющий обязанности руководителя управления Андрей Коновод.

Среди предварительных причин ЧП в приоритете несколько версий: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и искра от золы из печки.

Тела двоих взрослых и пятерых детей, младшему из которых было два года, обнаружили внутри сгоревшего строения

Однако уже выяснилось: семья не состояла на учете как неблагополучная. Она была самой обычной среднестатистической многодетной семьей.

А в это время

На тематическом селекторном совещании глава МЧС России Евгений Зиничев в связи с гибелью восьми человек при пожаре в Кемеровской области призвал уделить особое внимание многодетным семьям и социально незащищенным слоям населения.

Министр связался по видео-конференц-связи с региональным главком и потребовал жестко: "Не стесняйтесь приходить в дома и смотреть, в каких условиях они живут и чем отапливают свои дома".

Во время его обращения на связи находились все руководители региональных главков МЧС со всей страны. Так что слова Зиничева услышали все. Министр предложил организовать эту работу через старост, муниципальные власти или органы местного самоуправления особенно с малообеспеченными семьями, у которых семейный бюджет не позволяет выделить лишнюю копейку на ремонт и безопасность.

В свою очередь первый замглавы МЧС Александр Чуприян предложил инспекторам Госпожнадзора использовать институт социальных работников для работы с многодетными и социально незащищенными семьями, а также базы данных МВД для работы с неблагополучными семьями.