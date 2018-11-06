В Сибири грабитель забрал у инкассатора 3,8 миллиона рублей и одежду

Сотрудники уголовного розыска в Новосибирской области задержали вооруженного грабителя, который напал инкассатора. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, добычей подозреваемого стали почти четыре миллиона рублей.

Злоумышленник напал на инкассаторскую машину второго ноября около 19.30 по местному времени. Машина ехала через поле недалеко от села Новопокровка. Размахивая пистолетом, грабитель остановил ее, забрал из сейфа деньги, велел водителю раздеться и, прихватив с собой верхнюю одежду потерпевшего, а также его мобильный телефон, скрылся.

Оперативники уже через шесть часов, по горячим следам задержали разбойника в лесном массиве, неподалеку от поселка Южный. При обыске у него было изъято оружие и обойма с десятью патронами. Кроме того, полицейские обнаружили все украденные из инкассаторской машины деньги, порядка 3,8 миллиона рублей.

Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. На этот раз возбуждено дело о разбое, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и прорабатывают возможную причастность задержанного к другим преступлениям в Татарском и соседних районах. Решается вопрос о мере пресечения.