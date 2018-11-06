Новости

Стратегию развития страховой отрасли представят на конференции в Москве 14:10
В Госдуме предложили исключить США из НАТО 14:07
В Заполярье приостановили поиск механика, пропавшего при ЧП на доке 14:04
Стала известна стоимость билетов на II Евроигры в Минске 14:00
На Кубани два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП 13:56
"Единая Россия" проведет опрос в регионах о повестке съезда 13:45
Центральную Россию ждут туманы и заморозки 13:45
Карельский Олонец вошел в топ популярных в ноябре городов для поездок 13:44
Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа 13:31
В Иркутске грузовик проломил стену торгового центра 13:29
На Ставрополье врача заподозрили в гибели пациентки после пластики 13:19
Путин соберет комиссию по ВТС 13:15
Во время раскопок найдены следы древнего лекарства от камней в почках 13:15
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора 13:12
На Кубани после наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района 13:01
Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве 13:00
Начались выплаты вкладчикам оставшегося без лицензии "Уралтрансбанка" 12:59
На Дону пациентов больницы задержали за изготовление наркотиков 12:57
Новая коллекция Bon Ton ювелирного дома Pasquale Bruni 12:52
Пермский суд признал футбольный клуб "Амкар" банкротом 12:48
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 18 октября 12:47
Еще трое пострадавших в Керченском колледже выписаны из больниц 12:45
Какие уникальные "Москвичи" можно купить прямо сейчас 12:45
В Греции фермер случайно раскопал древние статуи 12:43
Названы главные туристические события ноября 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье врача заподозрили в гибели пациентки после пластики

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Врач-анестезиолог городской больницы Железноводска подозревается в причинении смерти по неосторожности после пластической операции.

В Смоленске младенец попал в реанимацию после рентгена

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, против врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи получили заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы, из которого следует, что женщина умерла из-за "непрофессиональных действий врача-анестезиолога".

- Врач после операции не вел наблюдение за пациенткой. Ее слишком рано перевели в хирургическое отделение, там она перестала дышать. В результате у женщины началась острая гипоксия головного мозга, приведшая к смерти, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

В Севастополе завели дело о смерти беременной женщины в больнице

Пластическая операция прошла в железноводской больнице 24 февраля. Когда 44-летняя пациентка впала в кому, ее транспортировали в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Московской области. Но спустя два месяца, не приходя в сознание, женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие собирает доказательную базу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора
"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана
В Минобороны РФ прокомментировали перехват самолета ВМС США‍
Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи