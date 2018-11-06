На Ставрополье врача заподозрили в гибели пациентки после пластики

Врач-анестезиолог городской больницы Железноводска подозревается в причинении смерти по неосторожности после пластической операции.

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, против врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи получили заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы, из которого следует, что женщина умерла из-за "непрофессиональных действий врача-анестезиолога".

- Врач после операции не вел наблюдение за пациенткой. Ее слишком рано перевели в хирургическое отделение, там она перестала дышать. В результате у женщины началась острая гипоксия головного мозга, приведшая к смерти, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Пластическая операция прошла в железноводской больнице 24 февраля. Когда 44-летняя пациентка впала в кому, ее транспортировали в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Московской области. Но спустя два месяца, не приходя в сознание, женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие собирает доказательную базу.