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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конфликт со счастьем

Забытый моногород стал "цифровым" полигоном
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В Гусев под Калининградом на работу едут из Риги, приграничных польских и немецких городов и даже из Сибири. Город победил в конкурсе "Комфортная городская среда". А все началось с брака: в "нулевые" сбыт телевизоров калининградской сборки упал - из-за горящих микросхем, как правило, китайских. И Балтика пошла ва-банк.
Успешное производство микросхем может изменить жизнь целого города. Фото: Из архива "Технополис GS" Успешное производство микросхем может изменить жизнь целого города. Фото: Из архива "Технополис GS"
Успешное производство микросхем может изменить жизнь целого города. Фото: Из архива "Технополис GS"

В городке Гусев выросли "Цифровые телесистемы" - первый в России завод по производству цифровых телеприставок. В него мало кто верил, но отечественные микросхемы оказались дешевле и долговечнее. Это был шанс: завод разросся в наукоград "Технополис GS" - с Центром исследований и производства микроэлектроники, университетским кампусом, с фабрикой упаковки и заводом по литью пластмасс, коттеджным поселком и двумя фондами - "Креативная платформа" и "Арт-центр". Вместе они обозначили конец моногороду Гусев с его советской социальной инерцией и запустили еще одну микросхему - переосмысления жизни в малом городе.

Фото: depositphotos.com
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- Мы-то думали, что строим завод-"цифру", - признается директор НПО "Цифровые телесистемы" Станислав Лишик, - а вместе с ним заработала хипстерская история об общественном пространстве. Выяснилось, что комфорт среды - это совсем не площадь, вымощенная плиткой, а люди - вредные, активные. Они больше не ждут перемен "сверху". Если считают, что предлагаемые перемены "не то", отклоняют. И формулируют свои представления о том, что можно сделать из старого сквера.

Так "Креативная платформа" и "Арт-центр" настолько вошли во вкус, что отклонили федеральный проект реставрации исторического центра, предложив свой.

- Когда строишь пространство, о котором мечтал, начинается конфликт со счастьем, - делится опытом студентка квест-школы "Креативной платформы" Анастасия Жукова. - Дело не только в изменении архитектурной документации, но в создании горизонтальной площадки для договоренностей - с муниципалитетом, общинами, соседними городами, с минстроем. Ведь Москва и регионалы создают условия для инноваций, а социальную среду по инерции считают "довеском моногорода". А мы - креативный бульон. Можем и несварение организовать.

Уверенность в своих силах к горожанам пришла, когда 28-тысячный город вырос до 33-тысячного. "Цифра" дала ему свыше 5000 новых рабочих мест и новую среду обитания. Ее творят сами горожане. Они проектируют новые улицы, реставрируют старые, мостят тротуары и творят современную историю.

Жители города Гусев поверили в свои силы, когда их 28-тысячный город превратился в 33-тысячный. Фото: Из архива "Технополис GS"

То, что люди наукограда не мигранты и не "гарнир" местной среды к федеральным проектам, объясняет история с открытием в Гусеве (до 1946 года - г. Гумбиннен, Восточная Пруссия) мемориального парка Первой мировой войны. Центром музея стал памятник Гумбинненскому сражению 1914 года, в котором победила Россия, а сердцем - скульптура Михаила Шемякина "Памяти забытой войны, изменившей ход истории".

Фото: depositphotos.com
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- Как ни давили на "Креативную платформу" и "Арт-центр", - говорит вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, - они смогли отстоять свое видение истории, аккуратно работая с идентичностью горожан - русских, немцев, литовцев, латышей, а теперь и переселенцев-соотечественников из Узбекистана и Казахстана, а также бывших российских немцев уже из ФРГ.

Евроаккуратность культивируют и местные волонтеры. Они следят не только за парком, но и благоустраивают воинские захоронения: под селом Подгоровка - советское, под Гусевым - немецкое. Работа над сохранением исторического наследия потянула диалог - с властью, наукой, соседними регионами и с пирграничтем. Так он перерос в международный фестиваль "День Технополиса GS", который собирает более 20 тысяч зрителей.

- Культурный и социальный диалоги родили спрос на диалог с сообществом бизнеса, - считает директор центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов.

"Цифра" дала городу 5000 новых рабочих мест и новую среду обитания. Ее творят сами жители - проектируют новые улицы, рестиврируют старые

Когда в 2018-м "Цифровые телесистемы" начали выпускать более 2,5 миллиона ТВ-приставок, они снова пошли ва-банк - вышли на рынки Праги, Берлина, Варшавы, Вены. Так Гусев стал своего рода "цифровым" полигоном России. И по встраиванию в глобальные тренды - русские телеприставки составляют 2 процента от мирового объема. И по перезапуску бесперспективного моногорода в инновационный город нового типа.

- Гусев показывает, что эра Сколково или Иннополиса, когда инновации ограничивались образованием и экспертизой, уступает дорогу производственным мощностям и активности социума, - считает директор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный. - И активности не ради активности. В Гусеве она дает смену и сменяемость политических элит и слоя городских управленцев.

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