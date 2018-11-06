Карельский Олонец вошел в топ популярных в ноябре городов для поездок

Небольшой карельский город Олонец вошел в число малых городов России, наиболее популярных у путешественников для отдыха в ноябрьские выходные.

Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. На первом месте - Бахчисарай в Крыму, на втором - Олонец в Карелии, на третьем - Переславль-Залесский в Ярославской области. Следом идут Осташков на Селигере в Тверской области и Суздаль во Владимирской области.

Что касается Олонца, то в ноябре туристы бронируют жилье на три с половиной ночи стоимостью от двух тысяч рублей за сутки. И это самые длительные путешествия, туристы приезжают туда в среднем на 3,5 дня. Кстати, в Олонце есть что посмотреть. Здесь располагается официальная резиденция Карельского морозца - Паккайне.

Согласно рейтингу, дешевле всего жилье обойдется семьям в Крыму, ночь в бахчисарайском отеле в межсезонье стоит порядка 1,6 тысячи рублей а вот самое дорогое - в Суздале (3,2 тысячи рублей за ночь). К слову, во Владимирской области туристы проводят всего полтора дня, это самый короткий отдых.