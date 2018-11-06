Названы главные туристические события ноября

В ноябре главными драйверами по привлечению туристов в регионы страны станут яркие мероприятия. Как следует из рейтинга аналитического агентства ТурСтат, в последний осенний месяц самые привлекательные события пройдут в Петербурге, Великом Устюге и Екатеринбурге.

Так, пятерку главных событий для туристов возглавил Санкт-Петербургский культурный форум, который пройдет с 15 по 17 ноября. Мероприятие будет проходить на двух площадках - в Главном штабе Эрмитажа и в Российском этнографическом музее. На Культурный форум приезжают специалисты со всего мира, однако многие мероприятия форума интересны и для туристов, которые не имеют никакого отношения к музейному делу.

Так, в рамках форума пройдет целая серия концертов и выставок. Например, в Музее политической истории расскажут об особняке на улице Куйбышева, где располагается экспозиция. В Большом Петергофском дворце пройдет выставка, рассказывающая о зарождении в музее экскурсионного дела, к слову, первые туристы приехали сюда сто лет назад. Посетители увидят первые билеты на выставки, узнают, как проходили экскурсии, также им расскажут о курьезах, которые происходили с группами век назад.

Десятки тысяч туристов 18 ноября традиционно приезжают в Великий Устюг на празднование Дня рождения Деда Мороза. Для путешественников это чуть ли не последняя за год возможности увидеть главного новогоднего волшебника в своей резиденции.

Дело в том, что сразу после праздника, Дед Мороз уезжает в большое новогоднее путешествие, он заезжает во все крупные города от Калининграда до Владивостока, зажигает елки на центральных площадях, посещает детские отделения в больницах и хосписы.

Замыкает тройку популярных у туристов событий "Дмитриев день" в Екатеринбурге, который будет отмечаться с 9 по 11 ноября.

Также в списке ярких событий составители рейтинга указывают театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде и фестиваль "Гармоника - душа России", который будет проводиться в городе Руза Московской области.