Туристы из Петербурга выбрали страны Балтии для ноябрьских путешествий

В Петербурге выросло число автобусных туров в страны Балтии. По данным компании-оператора международных автобусных экспресс-линий, количество российских пассажиров, направлявшихся в Прибалтику и Финляндию, в этом году выросло на пять процентов - по сравнению с длинными выходными год назад.

Самым популярным пунктом назначения стал Хельсинки: здесь число российских туристов увеличилось более, чем на 25 процентов.

- Среди пассажиров дальнего зарубежья, которые направлялись в ноябрьские праздники в Петербург на автобусах из Прибалтики и Финляндии, наибольшее количество представляли Великобританию, Испанию, Германию, Южную Корею и Польшу, - добавили в компании. - Год назад лидером в этом рейтинге была Германия.

Кстати, Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов для семейных путешествий на ноябрьские праздничные выходные. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в первую пятерку городов России входят также Москва, Казань, Петрозаводск и Краснодар.