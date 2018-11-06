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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новая "Ласточка" свяжет Санкт-Петербург и карельское Приладожье

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Второй скоростной поезд "Ласточка" намерены запустить в следующем году из Санкт-Петербурга в Карелию. В пути он будет находиться не более шести часов, сообщает правительство Карелии.

Фото: СвЖД
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Скоростной поезд отправится из Северной столицы через Выборг, Сортавалу и станцию Маткаселькя. Эта остановка - самая ближняя к популярному туристическом объекту - горному парку Рускеала. Там уже отремонтировали здание вокзала - зал ожидания, крыльцо и входной тамбур. Осталось привести в порядок прилегающую территорию и парковку. Как считают в Карелии, этот поезд может стать знаковым и привлечет дополнительных туристов в регион из Петербурга и Ленинградской области. От станции Маткаселькя до поселка Рускеала для туристов обещают организовать трансфер.

Как добавил представитель железнодорожной компании Владимир Голоскоков, предполагается, что поезд на 350 мест запустят в апреле 2019 года.

Сейчас скоростной поезд "Ласточка" связывает Петербург и Петрозаводск.

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