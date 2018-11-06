Петербуржец встретил "скорую" с гранатой

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства нападения на бригаду "скорой помощи" на улице Турку, сообщает региональный СК.

ЧП произошло 5 ноября во Фрунзенском районе. Прибывшие на вызов врач и фельдшер бригады "скорой" обнаружили в квартире нетрезвого 60-летнего мужчину, который стал угрожать медработникам убийством.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина достал гранату. После вызова в "нехорошую" квартиру, врачи написали заявление в полицию.

УМВД по Фрунзенскому району возбудило уголовное дело, учитывая обстоятельства произошедшего, расследование взял на себя региональный Следственный комитет. Дебошира задержали, в его квартире нашли гранату и десять патронов.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям "угроза убийством" и "незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.