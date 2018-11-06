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06.11.2018 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С жительницы Коми потребовали 700 тысяч рублей за лесной пожар

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Жительница Усть-Цилемского района Республики Коми может заплатить более 700 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за сгоревший лес. Об этом "РГ" сообщила старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова.

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Инцидент произошел в конце июля нынешнего года. В это время в регионе из-за жаркой погоды действовал противопожарный режим. Но 26-летняя местная жительница вместе с гражданским мужем пришли в лес на прогулку, где дама, несмотря на запрет, разожгла костер. Потом пара ушла домой, а из-за непотушеного костра выгорело 12,4 гектара леса.

Было возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ "Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если оно причинило крупный ущерб".

В ходе разбирательства женщина свою вину признала и показала, как все было. Прокурор района заявил исковое заявление о возмещении ущерба на сумму свыше 700 тысяч рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Цилемский районный суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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