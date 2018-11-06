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06.11.2018 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина и школьник попытались ограбить банк

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция задержала двух злоумышленников, которые пытались ограбить банк с помощью монтировки.

Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области
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Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они попытались взломать банкомат в поселке Понтонный, причем прямо в круглосуточной зоне банка, под прицелом видеокамер.

- Злоумышленники были задержаны по сообщению администрации банка по приметам, - рассказали в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации полиции, ограбление пытались совершать 25-летний неработающий мужчина и учащийся девятого класса одной из школ. Они повредили банкомат, но добраться до денег так и не смогли.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ограбления банков
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