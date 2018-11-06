В Петербурге мужчина и школьник попытались ограбить банк

Петербургская полиция задержала двух злоумышленников, которые пытались ограбить банк с помощью монтировки.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они попытались взломать банкомат в поселке Понтонный, причем прямо в круглосуточной зоне банка, под прицелом видеокамер.

- Злоумышленники были задержаны по сообщению администрации банка по приметам, - рассказали в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации полиции, ограбление пытались совершать 25-летний неработающий мужчина и учащийся девятого класса одной из школ. Они повредили банкомат, но добраться до денег так и не смогли.