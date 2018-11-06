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06.11.2018 10:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возле детской больницы в Петербурге прорвало трубу с кипятком

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга возле дома №47 по 2-й линии Васильевского острова, где расположена детская больница Святой Марии Магдалины, прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщили "РГ" в "Теплосети Санкт-Петербурга", в данный момент технологическое нарушение устранено.

Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии

Диаметр трубы, где произошел прорыв, составляет 150 миллиметров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Несмотря на то, что прорыв устранен раньше нормативного срока, в зоне затопления оказались девять автомобилей. В "Теплосети" отмечают, что ответственность предприятия застрахована, поэтому владельцам машин компенсируют ущерб.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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