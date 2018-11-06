Возле детской больницы в Петербурге прорвало трубу с кипятком

В центре Петербурга возле дома №47 по 2-й линии Васильевского острова, где расположена детская больница Святой Марии Магдалины, прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщили "РГ" в "Теплосети Санкт-Петербурга", в данный момент технологическое нарушение устранено.

Диаметр трубы, где произошел прорыв, составляет 150 миллиметров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Несмотря на то, что прорыв устранен раньше нормативного срока, в зоне затопления оказались девять автомобилей. В "Теплосети" отмечают, что ответственность предприятия застрахована, поэтому владельцам машин компенсируют ущерб.