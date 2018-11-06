Еще трое пострадавших в Керченском колледже выписаны из больниц

Из 26 человек, находившихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма после стрельбы в Керченском политехническом колледже, в больницах остаются семеро. Три человека выписаны. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

Трое пострадавших находятся на лечении в Керчи, четверо - в Симферополе. Из них пятеро - дети. По данным минздрава Крыма, состояние двоих пациентов оценивается, как средней степени тяжести. В минувшую пятницу в больницах полуострова оставались 10 пострадавших из Керчи.

Напомним, 17 октября учащийся четвертого курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении, а затем стал расстреливать из ружья учащихся и преподавателей. Позже сам преступник покончил собой.