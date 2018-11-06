ФСИН проверило фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии

Управление ФСИН по Амурской области проверило факт размещения в интернете фотографии одного из членов кущевской банды Цапков - Вячеслава Цеповяза. На снимке, будучи в колонии, он сидит за столом с крабами и красной икрой.

Как сообщили в УФСИН, в ведомстве установили, что фото было сделано еще в 2015 году. И оно свидетельствует о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

"Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в УФСИН. Кроме того, после того, как снимки попали в Сеть и привлекли внимание СМИ, в УФСИН по Амурской области назначили новую проверку.

Напомним, один из пособников Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз, возглавлявший агрофирму "Слава Кубани", в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. Позже Верховный суд снизил ему срок на два месяца.

На счету "цапков" 19 убийств, в том числе 12 человек, включая четырех детей, в доме фермера Аметова в 2010 году.