На Дону пациентов больницы задержали за изготовление наркотиков

Сотрудники полиции пресекли изготовление и употребление наркотиков в одной из больниц Ростовской области.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" и при содействии регионального Минздрава.

Незаконной деятельностью занимались пациенты лечебного учреждение. Причем изготовление наркотиков происходило прямо в больничных палатах.

"Было установлено, что в больничных палатах пациенты в кустарных условиях изготавливали и употребляли наркотические средства", - отметила Ирина Волк.

При личном досмотре у двоих мужчин в возрасте 24 и 41 года полицейские обнаружили наркотические вещества и приспособления для их изготовления. Возбуждены уголовные дела.