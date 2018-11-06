На Кубани полицейский "задержал" сбежавшего из цирка енота

В Курганинском районе Кубани участковый полиции помог найти енота, который сбежал из передвижного цирка. Причем история эта развивалась по довольно любопытному сценарию.

Как рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть полиции районного города обратилась местная жительница с заявлением о пропаже домашней птицы. Несколько потрошенных куриных тушек она нашла на своем дворе. На место выехал участковый, который оперативно обнаружил на чердаке виновника происшествия. Им и оказался прятавшийся там енот. Маленького охотника удалось поймать и поместить во временный вольер.

"В ходе разбирательства было установлено, что животное сбежало из передвижного цирка, который несколько дней назад давал представления неподалеку от дома заявительницы. Связавшись с администрацией цирка, полицейский сообщил об обнаружении питомца и передал его законному владельцу", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Выяснилось, что бегство енота хозяин обнаружил еще в день отъезда, но самостоятельно найти его сотрудникам цирка не удалось. Материальный ущерб, причиненный местной жительнице, артисты возместили полностью.