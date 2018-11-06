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06.11.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейский "задержал" сбежавшего из цирка енота

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Курганинском районе Кубани участковый полиции помог найти енота, который сбежал из передвижного цирка. Причем история эта развивалась по довольно любопытному сценарию.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть полиции районного города обратилась местная жительница с заявлением о пропаже домашней птицы. Несколько потрошенных куриных тушек она нашла на своем дворе. На место выехал участковый, который оперативно обнаружил на чердаке виновника происшествия. Им и оказался прятавшийся там енот. Маленького охотника удалось поймать и поместить во временный вольер.

"В ходе разбирательства было установлено, что животное сбежало из передвижного цирка, который несколько дней назад давал представления неподалеку от дома заявительницы. Связавшись с администрацией цирка, полицейский сообщил об обнаружении питомца и передал его законному владельцу", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Выяснилось, что бегство енота хозяин обнаружил еще в день отъезда, но самостоятельно найти его сотрудникам цирка не удалось. Материальный ущерб, причиненный местной жительнице, артисты возместили полностью.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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