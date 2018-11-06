На Кубани приставы изъяли у должника забор

В кубанском городе Горячий Ключ судебные приставы арестовали у местного жителя забор в счет уплаты долга, который он не возвращал кредиторам.

Забор тут же был демонтирован с помощью рабочих подрядной организации, а затем его увезли для реализации.

- Житель города-курорта задолжал около пятидесяти тысяч рублей. Свои права заимодавец отстаивал в суде, который принял решение о взыскании задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. - Появившись у должника вместе с представителем взыскателя, судебные приставы наложили арест на забор из профнастила. Забор тут же был изъят. Его отправили на оценку, а затем - на реализацию, после чего вырученные средства поступят на счет взыскателя.

В службе судебных приставов пояснили, что должник не хотел возвращать деньги одному из своих знакомых, у которого ранее занял средства. При этом для строительства забора из профнастила у мужчины деньги нашлись.