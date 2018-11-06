Названы аналоги зарубежных курортов в России

Туроператоры назвали российские курорты и природные достопримечательности, которые не уступают мировым.

Так, аналог Мальдивских островов есть в Крыму. "В северной части Севастополя есть возможность отдохнуть на белоснежных песчаных пляжах, которые ничуть не уступают по красоте известному острову", - рассказал "Вечерней Москве" менеджер туристической компании Константин Азов.

Сейшельские острова можно сравнить с побережьем озера Донцо. Вода там имеет аквамариновый цвет благодаря кембрийским голубым глинам.

Кроме того, россиянам, которые любят экстремальный отдых, посоветовали посетить пещеры Керчи, реки Алтая или курорт "Роза Хутор" в Сочи.