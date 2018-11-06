Новости

В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик 15:58
Полиция получит доступ к геоданным потерявшихся людей 15:57
Опубликовано фото Михаила Боярского без шляпы 15:55
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера 15:43
Рик Граймс вернется в "Ходячие мертвецы" 15:42
Пресс-служба ЦСКА пошутила над "Ромой" перед матчем Лиги чемпионов 15:40
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США 15:28
Петербурженка вышла замуж за умершего мужчину ради квартиры 15:20
В Турции найдена древняя юмористическая мозаика 15:18
Назван самый сексуальный мужчина планеты 15:17
Skoda установила рекорд продаж в России 15:06
Ученые назвали лучшее время для того, чтобы бросить курить 15:00
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке 14:57
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в ЕАО 14:49
На Кубани раненную цирковой львицей девочку вывели из комы 14:47
В США рассказали о новом уровне отношений с Беларусью 14:40
Видео: Останкинская башня дебютировала в акции "Ночь искусств" 14:36
Госдума: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца года 14:35
Ивановского врача будут судить за смерть ребенка после укуса собаки 14:28
Для жителей Арктики разработали улучшающие память конфеты 14:26
В Уфе назначен врио главы отдела МВД вместо арестованного коллеги 14:26
В Кремле пообещали следить за выборами в США 14:20
Мотоцикл "Урал" обновили для США 14:19
Стратегию развития страховой отрасли представят на конференции в Москве 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 15:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Перехват над Черным морем самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 в Крыму считают хорошим наглядным уроком для командования Военно-морских сил США. Об этом заявил депутат Госдумы от РК Андрей Козенко.

- Пресечение попыток нарушения воздушного пространства вот таким предупредительным, аккуратным способом - это охлаждение вашингтонских голов и напоминание, что Крым сегодня - это стратегический регион России, - заявил РИА Новости Андрей Козенко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США

По его мнению, это будет наглядным уроком того, что безопасней для работы американской разведки подсматривать за Крымом удаленно - "через познавательные каналы и сайты о Крыме, красивыми пейзажными фото природы полуострова".

Ранее ВМС США опубликовали видео перехвата американского самолета-разведчика Lockheed EP-3, обвинив российских военных в небезопасных действиях. В свою очередь, Минобороны РФ заявило о вылете Су-27 на безопасное расстояние для идентификации неизвестного объекта и его сопровождения. По мнению Козенко, таким способом россияне лишний раз получили подтверждение наличия у государства боеспособной и эффективной армии.

- На всех стратегических направлениях, в том числе и в Крыму, созданы самодостаточные группировки войск, - прокомментировал инцидент Адрей Козенко. - Крымчане могут быть абсолютно спокойны за свою безопасность и не поддаваться на частые в последнее время провокации США. Все это - не более чем попытка запугать и оказать психологическое воздействие на Россию.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора
"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана