В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США

Перехват над Черным морем самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 в Крыму считают хорошим наглядным уроком для командования Военно-морских сил США. Об этом заявил депутат Госдумы от РК Андрей Козенко.

- Пресечение попыток нарушения воздушного пространства вот таким предупредительным, аккуратным способом - это охлаждение вашингтонских голов и напоминание, что Крым сегодня - это стратегический регион России, - заявил РИА Новости Андрей Козенко.

По его мнению, это будет наглядным уроком того, что безопасней для работы американской разведки подсматривать за Крымом удаленно - "через познавательные каналы и сайты о Крыме, красивыми пейзажными фото природы полуострова".

Ранее ВМС США опубликовали видео перехвата американского самолета-разведчика Lockheed EP-3, обвинив российских военных в небезопасных действиях. В свою очередь, Минобороны РФ заявило о вылете Су-27 на безопасное расстояние для идентификации неизвестного объекта и его сопровождения. По мнению Козенко, таким способом россияне лишний раз получили подтверждение наличия у государства боеспособной и эффективной армии.

- На всех стратегических направлениях, в том числе и в Крыму, созданы самодостаточные группировки войск, - прокомментировал инцидент Адрей Козенко. - Крымчане могут быть абсолютно спокойны за свою безопасность и не поддаваться на частые в последнее время провокации США. Все это - не более чем попытка запугать и оказать психологическое воздействие на Россию.