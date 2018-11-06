В Севастополе перезахоронят останки французских солдат

Французских солдат, погибших в годы Крымской войны, перезахоронят на военном французском кладбище в Севастополе. Об этом сообщил сегодня министр культуры РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Останки более сотни солдат, погибших на Крымской войне, были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома в районе Камышовой бухты в Севастополе. Их принадлежность к французской армии удалось установить по деталям амуниции - пуговицам, бляшкам. Останки были переданы музею героической обороны и освобождения Севастополя для хранения и идентификации. Их перезахоронят на территории военного французского кладбища в Севастополе.

- Скорее всего, здесь либо на соответствующих кладбищах, мемориалах проведем перезахоронение, - сказал Владимир Мединский во время посещения французского военного кладбища в Севастополе, где захоронены несколько тысяч французских солдат.