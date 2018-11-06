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06.11.2018 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области шестеро детей пострадали в ДТП

Текст: Руслан Мельников

В результате аварии, произошедшей в городе Волжском Волгоградской области, пострадали шестеро несовершеннолетних.

В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Как сообщили в региональном управлении МВД, в аварию попали Hyundai Accent и LADA Priora. После этого в больницу с различными травмами были доставлены шестеро детей в возрасте от 2,5 месяца до 12 лет.

"Установлено, что новорожденная девочка находилась в момент аварии в сумке-переноске на руках у матери и не была пристегнута, так же ремнями безопасности не была пристегнута семилетняя пассажирка LADA Priora. Характер полученных травм устанавливается", - отмечают в ведомстве.

По факту ДТП идет проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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