В Волгоградской области шестеро детей пострадали в ДТП

В результате аварии, произошедшей в городе Волжском Волгоградской области, пострадали шестеро несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в аварию попали Hyundai Accent и LADA Priora. После этого в больницу с различными травмами были доставлены шестеро детей в возрасте от 2,5 месяца до 12 лет.

"Установлено, что новорожденная девочка находилась в момент аварии в сумке-переноске на руках у матери и не была пристегнута, так же ремнями безопасности не была пристегнута семилетняя пассажирка LADA Priora. Характер полученных травм устанавливается", - отмечают в ведомстве.

По факту ДТП идет проверка.