Для жителей Арктики разработали улучшающие память конфеты

Ученые Тюменского индустриального университета, помимо разработок в нефтегазовой отрасли, занялись также инновациями в сфере пищевой индустрии. Здесь разрабатывают специально для жителей арктического региона продукты с макро- и микроэлементами, которых не хватает на территории Крайнего Севера.

По словам замгубернатора и директора департамента АПК области Владимира Чейметова, в Тюмени уже умеют производить обогащенную питательными веществами продукцию (в частности - йодированное яйцо, хлеб, молоко). Разработки новых товаров ведутся уже много лет. Исследования показали: чем севернее произрастает растение, тем больше в его составе минеральных веществ и витаминов. Эти свойства ученые учли при изготовлении новинок.

Так, на кафедре товароведения и технологии продуктов питания разрабатывают пищевые комплексы, на основе которых создаются новые продукты питания - например, необычные конфеты.

- Это уникальные конфеты, которые активизируют метаболизм головного мозга и улучшают функцию памяти. Натуральные десертные соусы, напитки (морсы, квасы, бальзамы), которые используются не только для профилактики, но и лечения некоторых заболеваний: кисель из сабельника по некоторым показателям превосходит корень женьшеня, - рассказали в пресс-службе вуза.

В работе ученые используют только натуральное сырье с территории Тюменской области: дикорастущие растения, ягоды, мед, кедровые орехи, овощи, тыкву, зелень, козье и коровье молоко.