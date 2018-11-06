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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Для жителей Арктики разработали улучшающие память конфеты

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые Тюменского индустриального университета, помимо разработок в нефтегазовой отрасли, занялись также инновациями в сфере пищевой индустрии. Здесь разрабатывают специально для жителей арктического региона продукты с макро- и микроэлементами, которых не хватает на территории Крайнего Севера.

Фото: depositphotos.com
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По словам замгубернатора и директора департамента АПК области Владимира Чейметова, в Тюмени уже умеют производить обогащенную питательными веществами продукцию (в частности - йодированное яйцо, хлеб, молоко). Разработки новых товаров ведутся уже много лет. Исследования показали: чем севернее произрастает растение, тем больше в его составе минеральных веществ и витаминов. Эти свойства ученые учли при изготовлении новинок.

Так, на кафедре товароведения и технологии продуктов питания разрабатывают пищевые комплексы, на основе которых создаются новые продукты питания - например, необычные конфеты.

- Это уникальные конфеты, которые активизируют метаболизм головного мозга и улучшают функцию памяти. Натуральные десертные соусы, напитки (морсы, квасы, бальзамы), которые используются не только для профилактики, но и лечения некоторых заболеваний: кисель из сабельника по некоторым показателям превосходит корень женьшеня, - рассказали в пресс-службе вуза.

В работе ученые используют только натуральное сырье с территории Тюменской области: дикорастущие растения, ягоды, мед, кедровые орехи, овощи, тыкву, зелень, козье и коровье молоко.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень УрФО ХМАО УрФО ЯНАО
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