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Проект: В регионах

"Ямалкоммунэнерго" встретит зиму во всеоружии

Все филиалы и дочерние предприятия АО "Ямалкоммунэнерго" получили паспорта готовности к зиме, а это значит, можно подводить очередную черту под исполнением ремонтной программы коммунальной компании.
Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Надымского района Модернизация сетей тепло-водоснабжения по проспекту Ленинградский в городе Надым. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Надымского района
Модернизация сетей тепло-водоснабжения по проспекту Ленинградский в городе Надым. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Надымского района

По программе ремонтов на 2018 год было запланировано к выполнению 303 мероприятия. Планово-предупредительные ремонты и техническое обслуживание оборудования по филиалам выполнены на 100 процентов. Лидерами по качеству и скорости выполнения программы ремонтов стали ОАО "Тепло-энергетик" (г. Лабытнанги), филиалы "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло", в г. Губкинском и Приуральском районе, а также ООО "ЭК "ТВЭС" в с. Красноселькуп.

Говоря цифрами сухой статистики: отремонтировано 13 и заменено 2 водогрейных котла, выполнены капитальные ремонты 7 и приобретены 4 дизель-генератора. Проведены ремонтные работы (техобслуживание) на 69 котельных, 19 центральных тепловых пунктах и тепловых насосных станциях, 32 электростанциях, 78 трансформаторных подстанциях, 30 артезианских скважинах, 14 водозаборах, 12 КОСах.

Еще одна цифра приятно радует энергетиков - за отчетный период на 15% снизилось количество технологических нарушений на линиях электропередач. То есть, стало меньше внеплановых отключений электроэнергии, а значит будут продолжены работы по замене голого провода на СИП-кабель.

Ежегодное выполнение объема ремонтных работ возможно, в том числе, благодаря финансовой поддержке округа. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям предоставляется в виде субсидии напрямую из окружного бюджета в целях возмещения разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. В свою очередь ямальские ресурсники проводят ремонт объектов энергоснабжения, заменяют ветхие инженерные сети, рассчитываются за топливо и возводят новые современные объекты обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. На сегодняшний день в коммунальной сфере Ямала реализуется 38 инвестиционных программ.

Только за текущий год компания "Ямалкоммунэнерго" реализовала несколько крупных проектов. К примеру, II этап строительства котельной в с. Газ-Сале, мощностью 20 МВт. В апреле запущена в работу котельная производительностью 12 МВт в г. Тарко-Сале, возведены ёмкости для ГСМ в селах Восяхово (Шурышкарский район) и Белоярск (Приуральский район), произведена модернизация сетей тепло-водоснабжения по проспекту Ленинградский в г. Надым и реконструкция тепловых сетей в п. Белоярск по улицам Оленеводов и Аграрная.

Продолжается реализация проектов по строительству и реконструкции котельных в с. Антипаюта, с. Мужи, с. Горки, в г. Лабытнанги, электростанций в селах в Яр-Сале и Белоярск.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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