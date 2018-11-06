В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира. Накануне стартовали партии второго тура. Борьбу за титул продолжают в том числе действующая чемпионка китаянка Цзюй Вэньцзюнь и одна из лучших гроссмейстеров мира - Александра Костенюк.

Вэньцзюнь не без труда справилась в первом туре с австралийской шахматисткой Кэтрин Хардеген и в разговоре с журналистами призналась, что ей пришлось потрудиться:

- Я впервые играла с этой шахматисткой. Хочу отметить ее боевой дух и то, что она только в цейтноте допустила ошибки, которые решили сход встречи.

Разумеется, что действующая шахматная королева оценила и работу организаторов чемпионата мира: "По-моему, я уже четвертый раз в Ханты-Мансийске. Здесь я выиграла этап женского Гран-при в 2016 году, после чего вышла на матч за корону. Можно сказать, это историческое место для меня, мне нравится здесь играть. Все организовано на высшем уровне!".

С мнением Вэньцзюнь согласна и Александра Костенюк, которая призналась, что столица Югры не перестает ее удивлять: "В Ханты-Мансийске очень много делают для шахмат, проводят внутрироссийские и международные соревнования высокого уровня, и мы должны быть благодарны губернатору Наталье Комаровой, правительству ХМАО и шахматной федерации, которые работают на благо шахмат".

Действующая чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь призналась, что Ханты-Мансийск для нее является историческим местом

Также Александра согласилась рассказать, есть ли у нее талисман, который обязательно приносит удачу:

- В 12 лет у меня была любимая плюшевая игрушка. Но в данный момент есть скорее что-то противоположное - ты не надеваешь вещи, в которых проиграла, потому что начинаешь об этом думать. Вроде бы ты понимаешь, что это ничего не значит, но такие мысли все равно приходят в голову, мешают и отвлекают. Скорее так. А, условно, ручки, с которой я выигрывала турнир двадцать лет назад, нет.