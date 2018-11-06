Рекордный прирост суточной добычи нефти в России на 62% обеспечен "Роснефтью"

Прирост среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в России в сентябре 2018 года достиг исторического максимума - 138 тысяч баррелей, из которых более 62% - приходится на "Роснефть". Благодаря ключевому вкладу этой крупнейшей нефтегазовой компании уровень среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в России смог превысить показатели добычи до начала реализации Соглашения ОПЕК+ (октябрь 2016 года). При этом среднесуточная добыча самой компании в России в сентябре этого года выросла на 4,7% по сравнению с уровнем сентября 2017 года.

Рост добычи стал возможен благодаря смягчению ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+. Это во многом обусловлено эффективным восстановлением добычи на зрелых месторождениях, компания реализовала свои технологические возможности. При этом в крупнейшем активе - "РН-Юганскнефтегазе" были достигнуты рекордные для отрасли производственные показатели.

За 9 месяцев 2018 года среднесуточная добыча жидких углеводородов "Роснефти" выросла на 48 тысяч баррелей в сутки или на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. Компания и дальше планирует увеличивать рост добычи жидких углеводородов. Так, к 2022 году она должна составить 5,09 млн баррелей в сутки или 250 млн тонн за год.

По итогам третьего квартала "Роснефть" сохранила за собой звание крупнейшего независимого производителя газа в России, добыв 16,6 млрд м3 газа. Это на 1% превышает показатели второго квартала. Добыча увеличилась преимущественно за счет развития мощностей проекта Зохр на шельфе Египта, а также роста добычи попутного нефтяного газа.

Суммарная добыча всех углеводородов в июле-сентябре выросла на 3,2% по сравнению со 2 кварталом 2018 года, составив 536 млн б.н.э. По динамике добычи "Роснефть" остается в числе лидеров среди мировых нефтедобывающих компаний. Для сравнения, Eni в 3 квартале снизила добычу углеводородов на 3%, Sinopec на 2%, BP нарастила добычу - на 1,6%, PetroChina на 0,3%.

Рост добычи углеводородов благоприятным образом сказался на финансовых результатах компании. Так, в январе-сентябре этого года выручка "Роснефти" увеличилась на 41,1% в рублевом выражении - до 6,1 трлн рублей, в долларовом - на 31,8%, до 100,6 млрд долларов по сравнению с результатами за тот же период прошлого года.

По итогам III квартала выручка увеличилась на 10,7% в рублевом выражении и на 5,6% в долларовом по сравнению сo II кварталом и достигла 2,3 трлн рублей (35,8 млрд долларов).

Свободный денежный поток компании остается положительным уже на протяжении 26 кварталов подряд. По итогам января-сентября показатель увеличился в 4,3 раза и составил 872 млрд рублей (или 13,9 млрд долларов) по сравнению со свободным денежным потоком за аналогичный период 2017 года. В третьем квартале свободный денежный поток составил 509 млрд рублей (7,8 млрд долларов), увеличившись в квартальном выражении в 2,3 раза.

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин так прокомментировал результаты работы компании: "Сегодня Компания сталкивается с серьезными рыночными вызовами, включая высокую волатильность цен на нефть, неопределенность в отношении перспектив роста мировой экономики в 2019 г., рост рыночных процентных ставок (включая Россию), а также новые подходы к регулированию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В этих непростых условиях стратегической задачей Компании является увеличение денежного потока и снижение долговой нагрузки. Последовательно двигаясь к достижению этой цели, Компания досрочно реализовала объявленные в мае текущего года планы по сокращению долговой нагрузки и снижению оборотного капитала. С начала года нам удалось снизить суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга в долларовом эквиваленте на ~12 млрд.

Глава компании также отметил приоритет на ближайшую перспективу - органический рост и монетизации синергий от интеграции приобретенных активов, контроль затрат, тщательный отбор инвестиционных проектов и генерации свободного денежного потока.