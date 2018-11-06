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Рубрика: В мире

Reuters: Венесуэла пытается вернуть 14 тонн золота из Банка Англии

Правительство Венесуэлы хочет вернуть на родину около 550 миллионов долларов в золотых слитках, доверенных на хранение Банку Англии. Такое решение вызвано опасениями, что золото может быть заблокировано из-за санкций. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Фото: Михаил Джапаридзе /ТАСС
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По данным агентства, вернуть золото Каракас безуспешно пытается уже на протяжении двух месяцев. Сложности якобы связаны с невозможностью получения страховки, которая необходима для перевозки такого большого количества драгоценного металла, пишет ТАСС.

Правительство президента страны Николаса Мадуро пытается вернуть 14 тонн золота. Банк Англии настаивает на разъяснении, каким образом Венесуэла планирует распорядиться золотыми слитками.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, которые должны блокировать операции с золотым запасом Венесуэлы. Эмбарго не позволят американским гражданам торговать драгоценным металлом из южноамериканской страны. Подчеркивалось, что Белый дом намерен помешать властям Венесуэлы "расхищать богатство Боливарианской республики в своих коррумпированных целях".

В мире Южная Америка Венесуэла
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