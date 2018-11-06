Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров

В рамках российской лунной программы на естественном спутнике Земли может появиться долгосрочная посещаемая база. Более того, Луна будет изучаться с помощью роботов-аватаров. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Он не уточнил сроки реализации проекта, но отметил, что эта задача масштабнее и ответственнее, чем высадка на Луну американских астронавтов в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Речь идет о базе посещаемой, а не обитаемой. Решать задачи на поверхности будут роботизированные системы, аватары", - цитирует Рогозина РИА Новости.