Роскачество не нашло достойную Знака качества "кильку в томате"

Кильку, обжаренную в томатном соусе, протестировали эксперты Роскачества. Для этого была закуплена продукция десяти самых популярных отечественных брендов. Все образцы проверили по 53 показателям безопасности и качества.

Как отмечается в результатах исследования, все проверенные консервы оказались безопасными для здоровья, они были изготовлены из рыбы, пойманной в экологически благоприятных местах.

Кроме того, при изготовлении рыбных консервов выполнялись требования стерильности. Да и в банки производители клали именно кильку, а не какую-то другую рыбу - подмены не было. Но при всем этом килька ни одного бренда не удостоится государственного Знака качества.

Помехой в его получении стали недоработки. Например, не все исследуемые консервы соответствовали ГОСТу, как это было указано на этикетке. Такое несовпадение выявили в шести случаях из десяти. Три производителя положили в банки меньше рыбы, чем должны были по ГОСТу. Один - не доложил томатной пасты.

В результатах исследования также отмечается, что наиболее дорогие и дешевые консервы набрали в результате тестирования примерно одинаковые баллы, так что тезис о том, что дорогое - не значит лучшее, вновь подтвержден Роскачеством.

Организация дала несколько советов по выбору консервов. В частности, уточнила, какие консервы категорически нельзя покупать и есть.

Во-первых, консервы во вздутых банках. Во-вторых, в банках с подтеками из-за нарушения герметичности шва. В-третьих, если на донышке банки есть выпуклость, исчезающая при нажатии на одном конце и возникающая на другом.

Все подробности об исследовании кильки в томатном соусе можно прочитать на сайте Роскачества.