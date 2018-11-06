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06.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество не нашло достойную Знака качества "кильку в томате"

Текст: Марина Гусенко
Кильку, обжаренную в томатном соусе, протестировали эксперты Роскачества. Для этого была закуплена продукция десяти самых популярных отечественных брендов. Все образцы проверили по 53 показателям безопасности и качества.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как отмечается в результатах исследования, все проверенные консервы оказались безопасными для здоровья, они были изготовлены из рыбы, пойманной в экологически благоприятных местах.

Фото: depositphotos
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Кроме того, при изготовлении рыбных консервов выполнялись требования стерильности. Да и в банки производители клали именно кильку, а не какую-то другую рыбу - подмены не было. Но при всем этом килька ни одного бренда не удостоится государственного Знака качества.

Помехой в его получении стали недоработки. Например, не все исследуемые консервы соответствовали ГОСТу, как это было указано на этикетке. Такое несовпадение выявили в шести случаях из десяти. Три производителя положили в банки меньше рыбы, чем должны были по ГОСТу. Один - не доложил томатной пасты.

В результатах исследования также отмечается, что наиболее дорогие и дешевые консервы набрали в результате тестирования примерно одинаковые баллы, так что тезис о том, что дорогое - не значит лучшее, вновь подтвержден Роскачеством.

Фото: Иван Пышечкин
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Организация дала несколько советов по выбору консервов. В частности, уточнила, какие консервы категорически нельзя покупать и есть.

Во-первых, консервы во вздутых банках. Во-вторых, в банках с подтеками из-за нарушения герметичности шва. В-третьих, если на донышке банки есть выпуклость, исчезающая при нажатии на одном конце и возникающая на другом.

Все подробности об исследовании кильки в томатном соусе можно прочитать на сайте Роскачества.

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