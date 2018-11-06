Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929

Совместный российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR-929 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Полномасштабный макет авиалайнера впервые представили на открывшемся во вторник Чжухайском авиасалоне.

Новый самолет - совместный проект российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Планы по созданию авиалайнера стороны собираются осуществить к 2025-2027 годам.

Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500). Сейчас программа CR-929 находится на этапе эскизного проектирования и отбора поставщиков основных систем и оборудования. После его завершения в 2019 году определится окончательный облик самолета. Инженерный центр по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по договоренности с СОМАС будет находиться в России, уточняют РИА Новости.