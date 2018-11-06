Внешнеторговый оборот России и Китая по итогам 2018 года может достичь 100 миллиардов рублей. Как заявил "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, преодоление планки в 100 миллиардов долларов до конца года абсолютно реально, если принимать во внимание темпы роста товарооборота в последние годы.

Только за восемь месяцев этого года объем импорта российских товаров в Китай уже составил 33,7 миллиарда долларов, а объем экспорта - 35,2 миллиарда. Доля Китая во внешнеторговом обороте России сегодня составляет 15,6 процента. Причем объемы экспорта растут более быстрыми темпами, чем импорт. Так, в 2018 году в Китай было экспортировано на 47 процентов больше товаров, чем в 2017-м. За тот же период объем импорта вырос лишь на 10 процентов. "Отношения России и КНР базируются на твердом правовом фундаменте и способствуют развитию многосторонней торговли, которое невозможно без ухода от практик санкционного давления, протекционизма и необоснованных торговых ограничений. Именно поэтому наши страны последовательно поддерживают конкуренцию и свободное перемещение товаров, работ и услуг", - сказал Мантуров "РГ".

"Наши лидеры - Си Цзиньпин и Владимир Путин поставили задачу выйти на объемы товарооборота в 200 миллиардов долларов в ближайшие годы. Это потребует значительных усилий со стороны коммерческих операторов и государственных институтов", - заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках бизнес-миссии РЭЦ в Китай.

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Горькова, если раньше среди регионов России с Китаем сотрудничали только Дальний Восток и Забайкалье, то сейчас в "гонку" включились более 40 регионов страны. "Но наш потенциал еще не реализован до конца", - заявил Горьков во время пленарного заседания в рамках первой китайской международной выставки импортных товаров China International Import Expo.

Еще несколько лет назад о товарообороте с Китаем в 100 миллиардов долларов в год не было и речи

Кроме того, РЭЦ открыл в Шанхае свое представительство. По словам Андрея Слепнева, там уже работает шоу-рум продукции российского АПК. 6 ноября РЭЦ подписал ряд трехсторонних соглашений об организации системы поставок российской продукции в китайские провинции Сычуань, Хубэй и Ганьсу. В первую очередь речь идет об аграрных товарах. Планируется, что общая стоимость поставок составит около 500 миллионов долларов.