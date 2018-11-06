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06.11.2018 11:05
Рубрика: Власть

Россия в срок‍ поставит в Китай истребители Су-35 и С-400

Россия завершит контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 и комплексов С-400 в срок, заявил руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") Виктор Кладов. Такое заявление он сделал на Авиакосмическом салоне Airshow China-2018, который проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября, передает РИА Новости.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Виктор Кладов уточнил, что контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был подписан в 2015 году. При этом срок его реализации установлен на 2019 год, тогда как до 2020 года должны завершиться поставки комплексов С-400 (такой контракт был заключен в 2015 году). По словам главы делегации корпорации "Ростех", все идет в соответствии с согласованными сроками.

Кроме того, Виктор Кладов подчеркнул в интервью агентству, что истребители Су-35 вызывают самый позитивный отклик у китайских летчиков. По его словам, истребители полюбили, хвалят за отменные тактико-технические характеристики, а также легкость в управлении и маневренность.

Власть Безопасность Армия
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