Россия возьмет на учет долги государств с советского времени

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие введение правил, по которым Россия будет давать в долг другим странам, а также списывать чужие долги. По сути, закон пропишет четкие инструкции чиновникам, как вести себя на переговорах, когда речь заходит о международных кредитах.

"Российская Федерация нередко предоставляет другим странам кредиты на льготных условиях для закупки продукции российских предприятий, - пояснил член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобные целевые займы позволяют решать важные задачи по укреплению международных связей и развитию дружественных стран. С другой стороны, это одна из форм поддержки отечественной экономики, так как кредиты позволяют отечественным предприятиям расширять выпуск продукции. В конечном счете другие страны получают российскую высокотехнологичную продукцию, а наши производители - средства на развитие производства".

Как рассказывают эксперты, нередко за границей денег в конечном счете не видят: средства остаются в нашей стране, за рубеж сразу поступает продукция, закупленная иностранными государством на предоставленные Россией кредиты. Тем не менее, все это предоставляется не безвозмездно, и важно иметь гарантии возврата.

"Из-за высокого риска невозврата предлагается исключить возможность предоставления кредитов иностранным юридическим лицам: средства будут выделяться только под гарантии государств, - говорит Владимир Груздев. - Подготовленные поправки в Бюджетный кодекс наделяют Правительство Российской Федерации полномочиями по регламентированию процесса предоставления государственных экспортных и финансовых кредитов. В порядке предполагается предусмотреть методологические рамки, в которых действует Минфин России совместно с другими ведомствами при рассмотрении вопроса предоставления кредита иностранному государству - потенциальному заемщику. Планируется утвердить и методологию определения финансовых условий государственных кредитов. Наличие утвержденных правил позволит более предметно подходить к переговорному процессу. Помимо прочего, в порядке планируется предусмотреть правила, в соответствии с которыми потенциальные заемщики будут разбиты на условные группы и будет определено, на какой государственный кредит может претендовать заемщик каждой группы".

Также законопроектом вводится новое понятие: "государственный кредит на цели официального содействия развитию". Данная норма позволит оказывать финансовую помощь на цели содействия развитию иностранных государств. Критерии государств, имеющих право на государственные кредиты от России на цели содействия развитию, установит правительство России.

Кроме того, согласно закону, будет проведен пересчет всех долгов перед нашей страной, накопившихся в советское время. Правительство получит полномочия устанавливать правила списания и восстановления задолженности иностранных государств перед Россией по кредитам, выданным еще в советские годы.

Каждый год сведения о долге иностранных государств будут собираться и предоставляться в отчете при подготовке закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год.

Как сказано в пояснительной записке (документ есть в распоряжении редакции), предлагаемые нормы создадут правовые основания и регламентируют процедуру о списании или восстановления в учете задолженности, что "необходимо для обеспечения актуальности и достоверности ее учета".