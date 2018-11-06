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Рубрика: Общество

Изобрели родник

Инженеры научились превращать воздух в питьевую воду
Текст: Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Самарские ученые запатентовали установку, которая добывает дистиллированную воду из воздуха. Причем продуктивнее всего изобретение работает в условиях раскаленной пустыни.

"Вихревой родник" придумали инженеры кафедры теплотехники и тепловых двигателей самарского госуниверситета. Габариты пластмассового автономного "колодца" достаточно компактные: высота 6-10 метров, диаметр 1-2 метра. За сутки "родник" собирает чуть более 0,8 кубометра чистой охлажденной воды.

Прибор российских ученых способен видеть людей сквозь стены и завалы

Установка использует принцип конденсации. В воздухе есть влага, при его охлаждении она конденсируется и образуется дистиллированная вода. Благодаря чему в природе, например, образуется роса. Попадая в установку, воздух закручивается внутри в вихрь. Затем "ветер" охлаждается. Из-за резкого перепада температур на гидрофобных стенках "родника" образуется конденсат, влага стекает и накапливается внизу под установкой в специальном водосборнике, закопанном в грунте. Осушенный воздух возвращается в атмосферу. Потребителям вода подается с помощью насоса, электроэнергию для него вырабатывает сама установка: с помощью вентилятора в трубе, через которую вихрь вырывается наружу. Кроме того, установка не требует средств на эксплуатацию. Смонтировал - и пользуешься благодаря природным ресурсам: ветру и солнечной энергии. Объем пресной воды в атмосфере постоянно обновляется, поэтому "родник" не пересохнет.

Общество Наука
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