Росстат: Инфляция в России заметно ускорилась

Годовая инфляция в октябре ускорилась до 3,5 процента, с 3,4 процентных пункта, которые фиксировал Росстат в сентябре. Если рассматривать инфляцию за месяц, она ускорилась в два раза: с 0,2 в сентябре до 0,4 в октябре.

В целом рост потребительских цен составил 2,9 процента. Но продовольственные товары подросли только на 0,6 процента. С начала года этот рост составил 1,9 процента.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года должна была составить 3,4 процента. Но при сохранении курса рубля на нынешнем уровне она может ускориться до 3,7-3,9 процента.

За год (к октябрю прошлого года) сильнее всего подорожал бензин - на 11,3 процента, табачные изделия на 10,5 процентов, телерадиотовары упали в цене на 1,1 процента.

Сильнее всего цены поднялись в Магаданской области - на 1,5 процента.

В Москве цены за месяц прибавили 0,2 процента, на 0,3 процента они выросли в северной столице.