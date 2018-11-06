Рубль начал торги вторника укреплением к доллару и евро

Курс российской валюты во вторник утром возобновил рост к доллару и евро.

По данным Московской биржи на 11:00 мск, доллар к рублю торговался на уровне 65,96 рубля. По сравнению с результатом закрытия торгов предыдущего дня курс американской валюты снизился на 24 копейки.

Евро к этому времени подешевел на 11 копеек, опустившись до отметки в 75,31 рубля.

Участники рынка находятся в ожидании итогов выборов в конгресс США, отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов. По прогнозам экспертов, демократы могут получить большинство в палате представителей, а сенат останется под контролем республиканцев. В этом случае евро укрепится, так как Дональду Трампу будет сложно реализовывать экономические планы, уточняет Антонов.