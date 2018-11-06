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06.11.2018 11:38
Рубрика: Экономика

Рубль начал торги вторника укреплением к доллару и евро

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Курс российской валюты во вторник утром возобновил рост к доллару и евро.

Фото: depositphotos.com
Эта неделя станет решающей для курса рубля

По данным Московской биржи на 11:00 мск, доллар к рублю торговался на уровне 65,96 рубля. По сравнению с результатом закрытия торгов предыдущего дня курс американской валюты снизился на 24 копейки.

Евро к этому времени подешевел на 11 копеек, опустившись до отметки в 75,31 рубля.

Участники рынка находятся в ожидании итогов выборов в конгресс США, отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов. По прогнозам экспертов, демократы могут получить большинство в палате представителей, а сенат останется под контролем республиканцев. В этом случае евро укрепится, так как Дональду Трампу будет сложно реализовывать экономические планы, уточняет Антонов.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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